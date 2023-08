Em novo desabafo, Cláudio Alegre não esconde angústia e admite: «Estou aqui por nós filho»

Há 45 min

Cláudio Alegre voltou a fazer uma partilha na sua página de Instagram onde fala dos momentos menos fáceis que tem vivido. O ex-concorrente partilhou um vídeo onde se mostra em videochamada com o filho, Guilherme e, na legenda da publicação, escreveu algumas palavras sobre aquilo que tem vivido e realçou o quanto o filho tem sido importante nesta jornada.

«Eu lutei e não foi fácil. Precisei reconhecer que eu precisava de ajuda e que aquele sentimento só ia me devorar aos poucos. Não foi do dia para a noite, mas aos poucos fui me reencontrando. Hoje entendo que tudo bem tu ficares triste. Tudo bem tu chorares e sentires. Dias ruins acontecem, problemas existem, mas há sim beleza na vida. Descobri que as coisas simples são as mais extraordinárias e importantes», escreveu o ex-concorrente, admitindo ter passado por uma fase complicada, no entanto, vê-se a recuperar, indo buscar forças com muito esforço da sua parte. «Estou aqui por nós filho. É esse brilho no olhar que me faz acreditar que amanhã vai ser um dia melhor. Amo-te filho 🖤», acrescentou Cláudio Alegre.

Veja a mais recente partilha de Cláudio Alegre: