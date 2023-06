Há 3h e 27min

Jaciara Dias, ex-concorrente do Big Brother Famosos, utilizou a rede social Instagram para partilhar fotografias com os filhos: «Minha base, meu maior! Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. “Salmos 127:3“».

Em story, a ex-concorrente volta a partilhar a fotografia desta vez com «Amor da minha vida» escrito.

Veja aqui e percorra a galeria que partilhámos para si!