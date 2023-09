Há 17 min

Bernardo Sousa, ex-concorrente do Big Brother Famosos onde conheceu Bruna Gomes, também ex-concorrente do programa, recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo com a namorada.

No vídeo, Bernardo Sousa recorda as férias com a namorada na ilha de Porto Santo, na Madeira. Bruna Gomes aproveitou e comentou: «Saudade né ❤️».

O casal não deixou ninguém indiferente com a partilha de momentos através das redes sociais, veja aqui as fotografias e o vídeo do casal.