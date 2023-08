Emocionada, Sónia Jesus partilha bonita declaração da filha sobre o «mano»: «A melhor escolha da vida»

Há 35 min

Sónia Jesus, foi mãe pela terceira vez no verão do ano passado. A ex-concorrente do Big Brother, tem partilhado com os seguidores vários registos da sua «nova vida» ao lado dos filhos.

Neste domingo, 6 de agosto, Sónia Jesus recorreu às redes sociais para partilhar, emocionada, a declaração de amor que a filha mais velha fez ao irmão.

«O meu parara foi quando eu descobri que ia ser irmã mais velha pela segunda vez, e ao mesmo tempo madrinha. E daqui a 1 mês ele faz 1 aninho», começou por escrever na legenda do Storie. «Amo-te tanto meu bebé», completou.

«A melhor escolha da minha vida», apontou Sónia Jesus.