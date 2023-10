Entre no casamento de Maria Francisca de Bragança. É assim que está decorada a Basílica do Palácio Nacional de Mafra

Hoje às 13:10

É esta tarde que decorre o casamento real da infanta Maria Francisca de Bragança, filha dos duques de Bragança, com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins. Veja aqui as primeiras imagens do local da cerimónia. Seja o primeiro a entrar dentro da Basílica do Palácio Nacional de Mafra.

A duquesa de Coimbra troca alianças esta tarde, dia 7 de outubro, com o advogado Duarte Maria de Sousa Araújo Martins. Este evento está a gerar grande interesse nacional e será transmitido em direto pela TVI.

Este é o primeiro Casamento na Casa Real Portuguesa (não reinante) em 28 anos. Os pais da noiva, os duques de Bragança, casaram-se a 13 de maio de 1995 no Mosteiro dos Jerónimos.