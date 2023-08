Há 5 min

No Dois às 10, Beatriz Frazão revelou novos detalhes sobre a sua personagem nos novos «Morangos com Açúcar».

Numa conversa sincera, genuína e muito interessante, a atriz revela que começou a dar passos no mundo artístico com simplesmente 4 anos, onde começou a fazer catálogos de moda. Foi aos 10 anos que a atriz deu os seus primeiros passos no mundo da representação com o projeto «Jardins Proibidos».

Agora, encontra-se focada e dedicada para a nova série que aí vem!

Veja a conversa na íntegra.