Lívia Ferreira, uma das concorrentes d’O Triângulo, arrasa em fotografias sensuais de biquíni.

Num biquíni cor de rosa a fazer o constataste perfeito com o seu cabelo loiro, Lívia fez «chover» comentários na rede social Instagram: «Jesus 🔥🔥🔥», «Toda gira, irreverente e estilosa!», «A barbie do Triângulo 🥵🔥».



Lembramos que Lívia foi uma das concorrentes mais faladas no reality show em que participou, no entanto, acabou por desistir do programa.

Percorra aqui a galeria que preparámos para si.