Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

  • TVI Novelas
  • Há 28 min
«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva - TVI

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, Cristina Ferreira marcou presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa,

A apresentadora posou ao lado de Cláudio Ramos, com quem apresenta o programa «Dois às 10».

Com um look preto total constituido por um top e calças, Cristina falou em exclusivo sobre a sua escolha: «Reflito os meus estados espírito. Todos falam de fase tranquila e recheada de amor, e essa é a minha vida neste momento».

Também Cláudio Ramos optou por um visual da mesma cor.

De recordar que Cristina Ferreira é a apresentadora de «Casa dos Segredos», que estreia este domingo, 14 de setembro.

Mais Fotos

Sempre clássica, Maria Botelho Moniz arrasa toda de branco

Big Brother
Há 2 min

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

Big Brother
Há 12 min

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Novelas
Há 21 min

Viva aos noivos: Rosa Bela e Carlos Areia casam-se em cerimónia especial, rodeados de caras bem conhecidas

Novelas
27 jul, 21:09

Este escorredor com drenagem automática está a conquistar quem quer bancadas sempre secas

22 jul, 13:21

Do colo para o ecrã: Martim, o filho de Manuel Melo, cresceu e já responde à Cristina Ferreira

Dois às 10
20 jul, 16:48
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Big Brother
Hoje às 13:38
1

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

Novelas
9 set, 12:51
2

Tragédia familiar: Aos 43 anos, produtora de famoso reality show morre após dar à luz

Big Brother
Hoje às 13:34
3

Ainda se lembra como era Alexandra Lencastre em 1995? Recorde-se aqui

Novelas
12 ago 2024, 14:47
4

Ator famoso dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Novelas
9 set, 12:17
5

Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

Novelas
25 jun, 15:39
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Gala Final inédita do Big Brother Verão: Tudo o que precisa de saber!

29 ago, 11:26

Influencer portuguesa visitou-nos com vestido igual ao de Margarida Corceiro. E é incrível

Dois às 10
Hoje às 12:15

Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo

Big Brother
Há 3h e 36min

«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem

Novelas
Hoje às 14:47

Apresentador da TVI emociona com desabafo pessoal: «Passei por um grande drama familiar na infância...»

V+ TVI
Há 2h e 57min

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Novelas
Há 3h e 28min

TVI PLAYER

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

Big Brother
Há 2h e 41min

Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»

Big Brother
Hoje às 00:37

Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral

Big Brother
Ontem às 20:13

Conheça Romeu, o «mini explorerssauru» que conquistou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Dois às 10
Hoje às 10:23

A Protegida: Beijo de Hector a Mariana acaba mal

A Protegida
Ontem às 23:25

«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada

Big Brother
Há 2h e 31min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Sempre clássica, Maria Botelho Moniz arrasa toda de branco

Big Brother
Há 2 min

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

Big Brother
Há 12 min

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Novelas
Há 21 min

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

Dois às 10
Há 28 min

Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

Novelas
Há 45 min

Elegância e detalhe: Maria Cerqueira Gomes deixa todos de queixo caído

Há 53 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
Ontem às 09:27

Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar

Novelas
Ontem às 09:57

«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem

Novelas
Hoje às 14:47

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Novelas
Hoje às 14:43

«Onde chegámos?»: Atriz famosa faz alerta sobre o hábito que todos os casais deviam evitar

Novelas
Hoje às 15:08

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44