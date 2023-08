Está preparado para estas fotos encantadoras? Veja como estão os filhos dos ex-concorrentes de reality shows!

Há 51 min

Vários ex-concorrentes de reality shows partilham com frequência fotos e momentos em família, onde aparecerem os filhos. Rui Pedro e Jéssica, por exemplo, são pais de Isac, no entanto, o casal revelou recentemente estar à espera do segundo filho. Já Sandrina foi mãe há pouco tempo de Ariel. Cátia Basílio é mãe de Santiago. Andreia Filipe é mãe de Rodrigo. Liliana Filipa e Daniel Gregório conheceram-se na sua edição da Casa dos Segredos e o seu amor teve como frutos Ariel e Santiago. Marco Costa foi pai recentemente da pequena Maria Emília. Joana Diniz é mãe de uma rapariga, a pequena Valentina. Cristiana Jesus e Cláudio Alegre são pais de Guilherme. Rúben da Cruz é pai de Salvador. Fanny é mãe de Diego. Bruno Savate é pai da pequena Luísa.

