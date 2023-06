Está prestes a ser mãe? Inspire-se na decoração do quarto da filha de Alice Alves!

Há 43 min

Alice Alves mostrou na sua página de Instagram vários detalhes do quarto da pequena Benedita. A apresentadora revelou de que forma o quarto da filha foi pensado, em conjunto com uma equipa especializada: «Em conjunto com a equipa da @banak_pt optámos por um quarto evolutivo, que crescerá com a bebé e se adaptará às suas necessidades ao longo do tempo», escreveu.

Sobre o berço que escolheu, a apresentadora explicou que este «tem a incrível capacidade de se transformar numa cama de solteiro, mesa de cabeceira e secretária, ou seja, acompanha a Benedita desde os primeiros meses e vai até à adolescência».

«Os materiais naturais e as cores neutras e tons pastel transmitem tranquilidade e calma. Estamos muito felizes com o resultado, com a escolha consciente que fizemos e esperamos que a Benedita aproveite este quarto por muitos e bons anos!», acrescentou Alice Alves.

