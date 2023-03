Este ator não era visto há mais de 20 anos... Consegue reconhecê-lo?

Há 37 min

Gene Hackman, uma autêntica lenda em Hollywood, abandonou a carreira em 2004.

Desde então que, praticamente, o ator não era visto em público, já que optou por uma vida mais recatada após reformar-se do Cinema.

Recorde-se que Gene Hackman se estreou em 1961 e ganhou um Óscar de Melhor Ator, em 1971, pelo seu papel em «The French Connection» (em Portugal: «Os Incorruptíveis Contra a Droga»), e um de Melhor Ator Secundário, em 1992, no filme «Unforgiven» («Imperdoável»).

Veja, na galeria em cima, como o ator, agora com 93 anos, mudou ao longo das décadas, e recorde ainda o último filme em que participou, «Welcome to Mooseport» («Alce Daí, Sr. Presidente», no título em português):