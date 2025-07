Este escorredor com drenagem automática está a conquistar quem quer bancadas sempre secas

Este artigo pode conter links afiliados*

Com dois andares, estrutura em aço inoxidável e um sistema de drenagem automática que direciona a água diretamente para o lava-loiça, este escorredor tem sido uma escolha popular entre quem procura funcionalidade sem comprometer o espaço. O segredo está no bocal giratório de 360º, que evita poças na bancada e mantém tudo seco. Compacto mas surpreendentemente espaçoso, acomoda pratos, copos, talheres e inclui suportes específicos para melhor organização. Soma mais de mil avaliações e uma média de 4,6 estrelas na Amazon, com elogios à resistência, estabilidade e ao design eficiente. Atualmente está disponível por 38€.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.