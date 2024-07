Este sábado, dia 6 de julho de 2024, decorreu a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

A ousadia e sensualidade marcaram presença neste evento com looks transparente, decotados na zona do peito, barriga, costas, rachas na perna...

Liliana Santos, Cristina Ferreira, Ana Rita Clara, Luisinha Oliveira, Maria Cerqueira Gomes, Fernanda Serrano, Maria Cerqueira Gomes, Rita Pereira, Joana Amaral Dias e Marta Melro foram algumas das famosas que se mostraram muito sensuais.