Ex-concorrente do primeiro Big Brother mostra-se irreconhecível 23 anos depois! Veja as fotos

Mário Ribeiro tinha apenas 19 anos, em 2000, quando entrou no primeiro Big Brother. O jovem, vindo do Norte, não ganhou o programa, no entanto, ficou na memória do público devido à boa disposição que tinha. Mário era um concorrente com um enorme carisma, divertido e, por isso, não passou despercebido aos olhos dos portugueses.

Depois de ter saído do programa, o ex-concorrente foi notícia por ter sido preso na sequência de um assalto, no entanto, mais tarde, acabou por se saber que este tinha se reerguido na vida e que estava a vingar profissionalmente no ramo do fitness e da medicina estética.

