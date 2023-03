Ex-concorrente tatua triângulo no corpo! Saiba quem e veja as fotos da homenagem ao reality show

Há 1h e 0min

Marina Pinto partilhou hoje nos Stories da sua página de Instagram, dois vídeos onde se mostra a ser tatuada. A ex-concorrente decidiu tatuar um triângulo no corpo, na zona do peito, em homenagem ao reality show do qual fez parte, ainda que por pouco tempo.

Lembramos que Marina Pinto foi uma das concorrentes que lutou pela entrada na casa d’O Triângulo, contudo, por ter sido a menos votada no confronto direto com Inácia Nunes, acabou por perder essa oportunidade.

