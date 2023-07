Há 14 min

O filme «Barbie», protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, é um dos mais aguardados do ano e chega a Portugal esta quinta-feira, 20 de julho.

A antestreia do filme reuniu várias caras conhecidas e fez com que as redes sociais se invadissem de cor-de-rosa. Os ex-concorrentes de Reality Shows não faltaram ao evento e vestiram-se a rigor.

Percorra a galeria e veja os looks escolhidos para a antestreia!