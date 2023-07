Ex-concorrentes celebram conquista de Bernardo Sousa num barco! Veja as imagens inéditas

Há 1h e 48min

Esta quinta-feira, 20 de julho, alguns ex-concorrentes do Big Brother juntaram-se numa viagem de barco única para celebrar mais uma conquista de Bernardo Sousa.

A bordo, os ex-concorrentes comemoraram a inauguração do «Évora», o novo barco da empresa de Bernardo Sousa, Sardinha do Tejo. Com um cenário idílico no Rio Tejo, Fernando Semedo, Bruna Gomes, Rui Pedro Figueiredo e Jéssica Antunes não deixaram de partilhar registos a apoiar o piloto, com um por do sol incrível de fundo.

