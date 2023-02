Ex-moranguita, Jani Zhao, assume que foi vítima de racismo

Há 2h e 8min

Jani Zhao, que deu vida a Sandra Chung, nos «Morangos com Açúcar 8» (entre 2010 e 2011), sentou-se à conversa com a amiga, e também atriz, Marta Faial (também ela uma ex-moranguita), para um desafio do "Eu Nunca".

No vídeo partilhado no Instagram, ambas assumem terem sido vítimas de bullying, sendo que, no caso de Jani Zhao, os motivos foram sempre relacionados com o facto de ser asiática: «Tens os olhos assim porque estás farta de comer arroz», ou «És amarela porque fazes chichi contra o vento», foram alguns dos exemplos dos comentários que foi ouvindo, sobretudo em criança.

Veja a publicação, em baixo:

