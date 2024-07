Explosão de Estilo: Morangos com Açúcar e os Looks Ousados e Elegantes da Festa de Verão

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, as caras da estação marcaram presença na festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

O elenco dos Morangos com Açúcar esteve em peso na Festa de Verão da TVI e os looks que escolheram deixaram-nos surpreendidos. Ousadia e classe foram as palavras de ordem!

Madalena Aragão, Margarida Corceiro, Susana Luz, Cláudio de Castro, Tomás Taborda, foram algumas das caras que arrasaram na Passadeira Vermelha.

Ora veja os looks escolhidos pelos nossos moranguitos na galeria que preparámos para si.