Há 49 min

Na última emissão do Somos Portugal, dia 28, Fanny Rodrigues elegeu um conjunto da Zara para apresentar o programa de forma confortável e casual. A apresentadora optou por um conjunto, composto por umas calças e uma camisa com estampado. As peças usadas pela ex-concorrente da Casa dos Segredos podem ser adquiridas, individualmente, e custam 39,95 euros, cada, na Zara.

