Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, Fanny Rodrigues marcou presença na passadeira vermelha, que antecedeu a Parada das Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa.

A apresentadora escolheu um vestido branco simples, mas elegante. No entanto, o segredo para o conforto? Os ténis brancos. Já não é a primeira vez que Fanny Rodrigues opta por calçado confortável e que combina bem com a escolha do vestido.

Ora espreite a galeria que preparámos para si.