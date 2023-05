Fanny Rodrigues viaja até à Madeira, após revelar separação. Veja as fotografias!

Hoje às 10:49

Foi através do Instagram que Fanny Rodrigues anunciou na tarde de quarta-feira dia 24 de maio o fim da relação com Jorge Frade.

«Mais cedo ou mais tarde tudo se sabe, por isso mesmo, informo aqui que a minha relação com o Jorge é unicamente profissional. Cada um segue o seu rumo.», escreveu na publicação que partilhou.

Pouco tempo depois, Fanny viajou até à ilha da Madeira e tem partilhado várias fotografias da viagem. Percorra a nossa galeria e veja todas as imagens!

Recorde-se que a apresentadora do "Somos Portugal" e ex-concorrente da «Casa dos Segredos 2» assumiu a relação com o operador de câmara no passado mês de março.