Faziam amor no carro… e de repente estavam dentro do Tejo

Há 39 min

Num domingo aparentemente tranquilo, o inesperado aconteceu. Uma história insólita, mas bem real, que marcou a tarde do programa «A Sentença», conduzido por João Patrício. Edmundo é pescador. Vive da tranquilidade do Tejo e do seu pequeno barco de pesca, que guarda com zelo junto às margens do rio, durante os fins de semana. Mas foi precisamente num desses domingos que tudo mudou. O que começou como um passeio romântico acabou num acidente caricato e com consequências surpreendentes. A filha de Ester aproveitou o carro da mãe para um momento a dois com o namorado. Estavam a namorar dentro da viatura, estacionada junto ao local onde Edmundo costuma deixar o barco. Ninguém percebeu — ou quis perceber — que o carro estava destravado. Bastou um deslize... e o inevitável aconteceu: o carro acabou por rebolar e colidir com a pequena embarcação no rio Tejo, que ficou completamente destruída.