Fernanda Serrano arrasa com escolha de visual, mas há um acessório que roubou todas as atenções

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã A Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas

Fernanda Serrano, marcou presença na passadeira vermelha que antecedeu a gala.

A atriz optou por usar a combinação de cores preto e branco, num vestido justo e cintado com mangas até ao pulso. O vestido de Miguel Leite é cai-cai e cintado com folhos que dão volume e destaque ao formato do vestido.



A peça que se destacou foi a clutch repleta de brilhantes. Ora veja nas fotos na galeria que preparámos para si!