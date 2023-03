Fernanda Serrano recorda um dos piores dias da sua vida

Há 50 min

Fernanda Serrano, a atriz de 49 anos que dá vida a Natália em «Quero é Viver», viveu um período difícil na sua vida, há 15 anos, quando foi diagnosticada com cancro da mama.

Para assinalar a vitória desta "batalha", a atriz partilhou uma foto no Instagram com a descrição: "Hoje… 15 anos depois de um dos piores dias da minha vida! A celebrar a Vida! #breastcancerawareness #vivalavida".

A caixa de comentários da publicação foi "invadida" por comentários empáticos e de força e admiração. Pode-se ler alguns como: "Fernanda tu és uma inspiração e ao ver a tua publicação até saltou me umas lágrimas pk fui diagnosticada com cancro da mama em Dezembro 2022 e fui operada este Janeiro dia 20.01.2023 e ainda estou neste processo de dor pensos cicatrizacao e tive várias complicações com as mamas !!! Tem sido uma batalha longa e dolorosa mas eu sei que vou vencer e ganhar para ser mais uma a deixar o testemunho de como somos guerreiras e fortes! Depois da cicatrizacao irão vir os tratamentos radioterapia e às vezes choramos porque prece tudo mentira mas depois a dor as cicatrizes que ainda doem fazem-te lembrar que sim é verdade e depois leio um pouco o teu livro e é tal e qual como descreves , cada passo cada momento e só que passa é que sabe o que sentimos!!! Estamos juntas e és uma grande mulher ", "Fernanda, querida! Tu és absolutamente maravilhosa! Feliz por teres ultrapassado tudo! Viva a vida! ", "Doce e maravilhosa Fernanda Viva a vida!! Já q o pior passou ao lado... ".

Aproveite para ver as fotos da atriz que preparamos para si e assista a um dos momentos da atriz em «Quero é Viver».