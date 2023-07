Festa de Verão TVI: Paula Neves arrasa com look «wild». Veja todos os detalhes!

Há 2h e 18min

A Festa de Verão da TVI decorreu este sábado, em Lisboa, e contou com muitas caras conhecidas da estação, que deram tudo nos looks para uma noite de glamour e muita animação.

Paula Neves foi uma dessas caras, que percorreu a passadeira vermelha com um vestido arrasador Karen Milan e um cabelo que a própria descreveu como «wild» (selvagem), a cargo do atelier Daniel Rocha.

Também as jóias Swarovski saltaram à vista no look da nossa atriz, que se esmerou. Percorra a nossa galeria de fotografias e veja todos os detalhes!