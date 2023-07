Festa Verão TVI: Lara Moniz soma elogios com look brilhante! Veja as imagens

Há 1h e 27min

Lara Moniz, ex-concorrente da primeira edição do reality show «O Triângulo», esteve presente na Festa de Verão da TVI e arrasou com o seu look.

Foi através do Instagram que, a influencer, publicou uma sequência de imagens do look que usou para a festa. Com um vestido justo, azul e brilhante e com um penteado que deu que falar, Lara Moniz somou vários elogios dos seguidores.

«Maravilhosa»; «Simplesmente linda»; «Sempre gira.... contagiante a sua boa disposição!!!»; «É muito glamour numa só pessoa!»; «Adorei o look!», entre muitos outros.

Veja aqui!

Recorde-se ainda que a ex-concorrente, fez uma mudança de visual recentemente.