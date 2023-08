Há 30 min

Dário Pinto, ex-concorrente d’O Triângulo, partilhou na passada terça-feira, dia 22 de agosto, uma Story na sua página de Instagram onde felicita a filha, Carminho, pelos seus 10 meses. «Parabéns meu amor pelos teus 10 meses», escreveu na legenda da foto.

Lembramos que Carminho é fruto da relação do ex-concorrente com Bianca Lopes, que se mostram frequentemente nas redes sociais muito cúmplices e partilharam a felicidade com a bebé.

