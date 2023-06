Filha de Marco Costa já é uma 'estrela' nas redes sociais. Veja as suas melhores fotos!

Há 24 min

A filha de Marco Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», tem feito as delícias dos seguidores com as suas fotografias amorosas e cheias de estilo.

O ex-concorrente e a noiva, Carolina Pinto, têm sido muito ativos nas redes sociais, ao partilhar fotos de Maria Emília, de cinco meses.

Na última publicação, Marco Costa assinalou os cinco meses da filha, com duas fotografias inéditas do rosto da menina , em conjunto com uma bonita declaração de amor.

«E hoje o amor da minha vida faz 5 meses! Parabéns MaMi o Papá te ama! 5 meses de um amor que nao se explica! Parameses também a nós meu amor, Carolina Pinto (noiva), amo-te», rematou.

