Filha de Tiago Teotónio Pereira protagoniza momento encantador. Veja aqui!

Há 18 min

Tiago Teotónio Pereira, o ator que dá vida a Xavier em «Queridos Papás» é também pai na vida real. Camila é fruto da relação do ator com Rita Patrocínio. A bebé nasceu no dia 12 de setembro de 2021.

O ator é um pai babado e partilha muitas fotos e vídeos com a filha nas redes sociais. No passado dia 11 de abril, o artista partilhou um vídeo amoroso da filha com Rita Patrocínio. Podemos ver a bebé a deliciar-se a comer morangos.

Veja o vídeo enternecedor da bebé e aproveite para ver o ator a representar em «Queridos Papás».