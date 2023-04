Filho de Inês Aires Pereira mostra-se radiante com visita especial: «Chegou o teu companheiro!»

Há 1h e 49min

Inês Aires Pereira, a atriz que dá vida a Alice em «Para Sempre», partilhou um vídeo amoroso do filho, no passado dia 17 de abril.

No vídeo podemos ver Joaquim, de 1 ano, fruto da relação com David Ferreira da Silva, ao colo do avô, pai da atriz. A atriz vive em Lisboa, contudo os seus pais são do Porto. Por isso, este reencontro do avô com Joaquim é enternecedor!

De relembrar que a atriz é também mãe de Alice, de 3 anos, também, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

Veja o vídeo de Joaquim com o avô e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.