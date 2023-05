Filho de Kapinha e Mafalda Teixeira de volta vida normal após intervenção cirúrgica

22 mai, 12:28

Filho de Kapinha, ex-concorrente do Big Brother VIP e da atriz Mafalda Teixeira foi operado ao apêndice a semana passada. Mafalda Teixeira, a mãe, partilhou um vídeo no Instagram onde revela que Gabriel já se encontra em casa.

«Obrigada a toda a equipa de profissionais de saúde do hospital que foram incríveis!

A recuperação está a correr lindamente!», adianta a atriz.

Gabriel, de 9 anos, já se encontra de regresso ao colégio, como podemos ver no story partilhado pela mãe.

