Francisco Macau encanta seguidores com nova foto amorosa sua e da filha

Há 42 min

Francisco Macau, ex-concorrente do «Big Brother», já foi pai. A pequena Maria Luísa nasceu no passado dia 27 de junho, deixando os pais completamente babados e numa bolha de amor e felicidade.



«Bem-vinda Maria Luísa, meu amor, tenho tanto medo, de tudo. Vocês MÃES são incríveis», escreveu Francisco Macau, partilhando a primeira imagem da bebé, fruto da relação com Sara Calado.

Na semana passada, o ex-concorrente partilhou novas fotografias de Maria Luísa e contou, nas stories do Instagram, como foi a primeira noite da bebé, onde pouco ou nada se dormiu.

Esta sexta-feira, Francisco Macau partilhou uma nova fotografia amorosa sua com a menina: «Foi a mãe que tirou. Descrevam esta fotografia numa palavra», escreveu na descrição.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja todas as imagens da pequena Maria Luísa.