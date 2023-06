Francisco Macau mostra novas fotos da filha e fala da primeira noite: «Ninguém me avisou»

Há 2h e 3min

Francisco Macau, ex-concorrente do «Big Brother», já foi pai. A pequena Maria Luísa nasceu na terça-feira, dia 27 de junho, deixando os pais completamente babados e numa bolha de amor e felicidade.



«Bem-vinda Maria Luísa, meu amor, tenho tanto medo, de tudo. Vocês MÃES são incríveis», escreveu Francisco Macau, partilhando a primeira imagem da bebé, fruto da relação com Sara Calado.

Esta quarta-feira, o ex-concorrente partilhou novas fotografias de Maria Luísa e contou, nas stories do Instagram, como foi a primeira noite da bebé, onde pouco ou nada se dormiu.

«Eu dormi bem, esta cara é a fingir. Eu fiz uma make up para que as pessoas achem que eu não dormi. A Maria Luísa não berrou a noite inteira, não berrou, isso é mentira», disse no vídeo em tom irónico.

Francisco Macau rematou em tom de brincadeira: «Mas agora está a dormir e agora vou eu berrar o dia inteiro. Ai meu Deus, ninguém me avisou que isto ia ser assim... Maria Luísa dorme, dorme!».

Veja o vídeo em baixo e percorra a nossa galeria de fotografias para ver mais fotos da pequena Maria Luísa.