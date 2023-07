Frederica Lima e Nuno Homem de Sá partilham foto juntos, após anúncio da separação

Há 48 min

Frederica Lima, ex-concorrente do «Big Brother», anunciou esta segunda-feira, dia 3 de julho, a separação do também ex-concorrente, Nuno Homem de Sá.

«Chegou o fim de um ciclo, nesta aprendizagem que é a vida. Seguimos caminhos diferentes, confiantes no futuro e em tudo o que ainda temos para experiênciar nesta vida», começou por escrever na sua página de Instagram.

Frederica Lima disse ainda: «Amei muito o Nuno. Acreditei no nosso Amor e expressei-o sempre sem medo nem vergonha. "Amar só não chega" e não tivemos a sabedoria de conseguir conciliar e ultrapassar as pedras que foram aparecendo no nosso caminho».



Contudo, após o anúncio, o casal surgiu numa foto juntos e bastante animados. «Oops», lê-se apenas na legenda da imagem, publicada primeiro por Nuno Homem de Sá e depois partilhada por Frederica.

