Gala Aniversário
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
Festas TVI
Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks
Há 39 min
Festas TVI
Zé Lopes: "Estou a chegar ao ponto que quero"
Há 5 min
O que se come na Gala de aniversário da TVI? Esta é a ementa dos famosos no Casino Estoril
Secret Story
Há 18 min
Onde está João Patrício- - «O Polígrafo» responde à pergunta mais importante da 33ª Gala de Aniversário
33º Aniversário TVI
Há 21 min
Lembras-te do macacão de Becas? Sara Prata não esqueceu — mas esta noite, a estrela é outra
Há 22 min
Juiz de "A Sentença" num palco a cantar "Rainha da Noite"? Sim, aconteceu!
Há 28 min
Cláudio Ramos foi o único a apostar numa das maiores tendências de 2026 na Gala TVI?
Há 31 min
Vídeos
Momento hilariante com Maria Botelho Moniz: «Vamos lá ter calma, recruta Benevides, ou acabas a encher»
33º Aniversário TVI
Há 35 min
Benedita Pereira e João Catarré, um 'par romântico com mais de 20 anos': «Os casamentos na TVI são para sempre»
33º Aniversário TVI
Há 39 min
33 anos de TVI: o passado, presente e futuro da ficção que emociona Portugal (e o resto do mundo)
33º Aniversário TVI
Há 43 min
«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé
33º Aniversário TVI
Há 46 min
Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz? Não. Estes são a Cristina e José «que realmente importam» na TVI
33º Aniversário TVI
Há 52 min
Polka-dot: o estampado tendência que Cláudio Ramos levou à Gala da TVI
Há 48 min
versa
Rita Pereira: Se estou numa passadeira vermelha, é para ser vista"
Há 50 min
selfie
Looks pretos dominam Gala 33.º Aniversário da TVI
Há 54 min
selfie
Maria Cerqueira Gomes com look arrasador na gala da TVI
Há 1h e 34min
Todos os looks da gala dos 33 anos da TVI!
Há 1h e 39min
selfie
O outro lado da Informação da TVI: Veja os looks que deram que falar na «Parada de Estrelas»
12 set 2024, 11:57
Em tarde de revelações, é anunciada novidade de "Congela": vai ter terceira temporada
12 set 2024, 10:59
Fanny Rodrigues é a prova que o conforto pode ser sinónimo de glamour. Perceba o motivo!
12 set 2024, 10:44
Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos
Novelas
12 set 2024, 10:37
Blazer e Vestido Branco? Kelly Bailey diz que sim e nós adoramos
Novelas
12 set 2024, 09:53
Serena e de branco, Margarida Corceiro não deixou ninguém indiferente
Novelas
12 set 2024, 09:35
As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia
1ª Companhia
Hoje às 12:26
1
As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia
1ª Companhia
Hoje às 11:58
2
Quem são os novos concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos? Revelamos as primeiras pistas em exclusivo
Secret Story
Hoje às 18:06
3
Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores
1ª Companhia
Hoje às 00:38
4
Maria Botelho Moniz guardou o melhor para o fim. Este é o look cheio de detalhes da final da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 22:02
5
É oficial: Este é o grande vencedor da 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:54
6
Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI
Há 1h e 37min
Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro
Secret Story
Há 1h e 47min
Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado
Há 1h e 29min
Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires
Há 1h e 55min
Look de Mónica Jardim tem segredo escondido. As imagens da Gala dos 33 anos TVI
Há 2h e 42min
O visual de Fernanda Serrano que fez parar a passadeira vermelha
33º Aniversário TVI
Há 1h e 57min
Rui Freitas é o grande vencedor da 1ª Companhia! Estas foram as reações em estúdio
1ª Companhia
Hoje às 01:02
Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»
33º Aniversário TVI
Há 2h e 8min
Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica
Amor à Prova
19 fev, 22:30
«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé
33º Aniversário TVI
Há 46 min
1ª Companhia - Gala - 20 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:40
Grávida, modelo internacional exibe barriga com orgulho na festa da TVI (Fotos)
Há 33 min
Momento hilariante com Maria Botelho Moniz: «Vamos lá ter calma, recruta Benevides, ou acabas a encher»
33º Aniversário TVI
Há 35 min
Benedita Pereira e João Catarré, um 'par romântico com mais de 20 anos': «Os casamentos na TVI são para sempre»
33º Aniversário TVI
Há 39 min
33 anos de TVI: o passado, presente e futuro da ficção que emociona Portugal (e o resto do mundo)
33º Aniversário TVI
Há 43 min
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante
Novelas
Ontem às 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?
Novelas
Ontem às 10:28
Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»
Novelas
Ontem às 14:43
A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»
Novelas
Ontem às 14:23
23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI
Novelas
19 fev, 17:18
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice
Novelas
Ontem às 09:32