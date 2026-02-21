Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Festas TVI

Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

  • Há 39 min
Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks - TVI

Festas TVI

Zé Lopes: "Estou a chegar ao ponto que quero"

Há 5 min

O que se come na Gala de aniversário da TVI? Esta é a ementa dos famosos no Casino Estoril

Secret Story
Há 18 min

Onde está João Patrício- - «O Polígrafo» responde à pergunta mais importante da 33ª Gala de Aniversário

33º Aniversário TVI
Há 21 min

Lembras-te do macacão de Becas? Sara Prata não esqueceu — mas esta noite, a estrela é outra

Há 22 min

Juiz de "A Sentença" num palco a cantar "Rainha da Noite"? Sim, aconteceu!

Há 28 min

Cláudio Ramos foi o único a apostar numa das maiores tendências de 2026 na Gala TVI?

Há 31 min
Vídeos

Onde está João Patrício- - «O Polígrafo» responde à pergunta mais importante da 33ª Gala de Aniversário

33º Aniversário TVI
Há 21 min

Momento hilariante com Maria Botelho Moniz: «Vamos lá ter calma, recruta Benevides, ou acabas a encher»

33º Aniversário TVI
Há 35 min

Benedita Pereira e João Catarré, um 'par romântico com mais de 20 anos': «Os casamentos na TVI são para sempre»

33º Aniversário TVI
Há 39 min

33 anos de TVI: o passado, presente e futuro da ficção que emociona Portugal (e o resto do mundo)

33º Aniversário TVI
Há 43 min

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé

33º Aniversário TVI
Há 46 min

Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz? Não. Estes são a Cristina e José «que realmente importam» na TVI

33º Aniversário TVI
Há 52 min

Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

Há 39 min

Polka-dot: o estampado tendência que Cláudio Ramos levou à Gala da TVI

Há 48 min

Rita Pereira: Se estou numa passadeira vermelha, é para ser vista"

Há 50 min

Looks pretos dominam Gala 33.º Aniversário da TVI

Há 54 min

Maria Cerqueira Gomes com look arrasador na gala da TVI

Há 1h e 34min

Todos os looks da gala dos 33 anos da TVI!

Há 1h e 39min

O outro lado da Informação da TVI: Veja os looks que deram que falar na «Parada de Estrelas»

12 set 2024, 11:57

Em tarde de revelações, é anunciada novidade de "Congela": vai ter terceira temporada

12 set 2024, 10:59

Fanny Rodrigues é a prova que o conforto pode ser sinónimo de glamour. Perceba o motivo!

12 set 2024, 10:44

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

Novelas
12 set 2024, 10:37

Blazer e Vestido Branco? Kelly Bailey diz que sim e nós adoramos

Novelas
12 set 2024, 09:53

Serena e de branco, Margarida Corceiro não deixou ninguém indiferente

Novelas
12 set 2024, 09:35

Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

Há 1h e 37min

Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Secret Story
Há 1h e 47min

Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

Há 1h e 29min

Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires

Há 1h e 55min

Look de Mónica Jardim tem segredo escondido. As imagens da Gala dos 33 anos TVI

Há 2h e 42min

O visual de Fernanda Serrano que fez parar a passadeira vermelha

33º Aniversário TVI
Há 1h e 57min

O visual de Fernanda Serrano que fez parar a passadeira vermelha

33º Aniversário TVI
Há 1h e 57min

Rui Freitas é o grande vencedor da 1ª Companhia! Estas foram as reações em estúdio

1ª Companhia
Hoje às 01:02

Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»

33º Aniversário TVI
Há 2h e 8min

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

Amor à Prova
19 fev, 22:30

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé

33º Aniversário TVI
Há 46 min

1ª Companhia - Gala - 20 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:40
Onde está João Patrício- - «O Polígrafo» responde à pergunta mais importante da 33ª Gala de Aniversário

33º Aniversário TVI
Há 21 min

Grávida, modelo internacional exibe barriga com orgulho na festa da TVI (Fotos)

Há 33 min

Momento hilariante com Maria Botelho Moniz: «Vamos lá ter calma, recruta Benevides, ou acabas a encher»

33º Aniversário TVI
Há 35 min

Benedita Pereira e João Catarré, um 'par romântico com mais de 20 anos': «Os casamentos na TVI são para sempre»

33º Aniversário TVI
Há 39 min

Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

Há 39 min

33 anos de TVI: o passado, presente e futuro da ficção que emociona Portugal (e o resto do mundo)

33º Aniversário TVI
Há 43 min
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Novelas
Ontem às 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Novelas
Ontem às 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Novelas
Ontem às 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Novelas
Ontem às 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Novelas
19 fev, 17:18

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Novelas
Ontem às 09:32