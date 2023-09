Há 1h e 15min

Glamour, classe, requinte e muitas surpresas são as palavras que melhor definem a gala Palácio das Estrelas.

Cristina Ferreira mais uma vez não desiludiu e vestiu-se a rigor para o evento.

Num macacão preto, com apontamentos de brilho em lantejoulas e com o cabelo num elegante apanhado e uma maquilhagem sóbria, Cristina Ferreira deslumbrou no Palácio das Estrelas.

Veja aqui as fotografias!