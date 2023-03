Gonçalo Quinaz faz procedimento estético na cara! Veja o resultado

Há 47 min

O ex-concorrente e atual comentador de reality shows da TVI procedeu a um tratamento com toxina botulínica (botox) e partilhou o resultado na sua página de Instagram. Gonçalo Quinaz sempre foi assumidamente um homem preocupado com o seu aspeto físico e, por isso, já não é a primeira vez que recorre a este tipo de tratamento. Desta vez, recorreu aos serviços da Clínica Milénio e mostrou ter ficado satisfeito com o serviço: «Resultado simplesmente fantástico», comentou Gonçalo Quinaz na publicação de Instagram feita pela clínica.

