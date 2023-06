Grávida de 8 meses, Kelly Bailey mostra a barriguinha sem roupa

Há 18 min

Kelly Bailey encantou os seguidores do seu perfil no Instagram ao mostrar a sua barriga de 8 meses, num top bem curto e com uns calções de ganga desabotoados.

A atriz, que está com o namorado, Lourenço Ortigão, a gozar uns dias de descanso na Comporta, partilhou ainda, em stories, duas fotografias onde surge com um vestido bem justo, onde exibe as suas novas "curvas".

Veja tudo na galeria em cima e espreite ainda algumas das fotos mais recentes de Kelly Bailey.

Recorde-se que os atores se apaixonaram durante as gravações da novela «A Herdeira», onde fizeram par romântico, dando vida a Luz e Vicente.