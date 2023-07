Grávida, Elisabete Moutinho partilha detalhes do babyshower! Veja as fotos

Há 3h e 59min

A ex-concorrente da Casa dos Segredos revelou alguns detalhes do babyshower nas redes sociais e agradeceu o carinho que tem recebido por parte dos seguidores.



«Ainda me faltam as palavras para descrever aquilo que vivi no dia do chá revelação. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram presentes neste dia tão especial para nós e também aqueles que contribuíram para que tudo fosse perfeito. O meu coração transborda de felicidade. Bem-vinda a nossa Valentina», escreveu na descrição das fotografias partilhadas.