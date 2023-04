Grávida, Sandrina Pratas mostra-se no hospital: «Vai correr tudo bem»

Há 1h e 41min

Sandrina Pratas está grávida e mostrou-se esta quarta-feira, dia 19 de abril, hospitalizada, deixando, contudo, uma mensagem de esperança e positividade.

Nas stories do Instagram, a ex-concorrente do «Big Brother» partilhou fotos no Hospital Espírito Santo, em Évora, com uma pulseira laranja, que revela alguma gravidade da sua situação.

«Obrigada pelo apoio de muitas pessoas que me estão a mandar mensagem. Vai correr tudo bem», escreveu na legenda dos dois stories que partilhou.

