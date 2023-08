Há um pormenor nos looks de Manuel Luís Goucha que provavelmente ainda não reparou! Veja tudo

Há 1h e 30min

Manuel Luís Goucha é conhecido pelo seu bom gosto no que toca aos seus looks. O apresentador é bastante cuidado relativamente à forma como se veste, mas também à maneira com que combina os sapatos e os acessórios no look.

Ao tomar atenção nos vários looks que o apresentador mostra de segunda a sexta-feira no Goucha, é possível perceber que Manuel Luís Goucha é assumidamente fã da cor amarela. O apresentador escolhe este tom inúmeras vezes não só para os fotos, mas também para os sapatos e acessórios.

