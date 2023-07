Hélder Teixeira: O que é feito do polémico ex-concorrente do BB2020? Descubra aqui!

Há 26 min

Hélder Teixeira fez parte do leque de concorrentes da edição do «Big Brother 2020», nesse mesmo ano e a sua participação ficou marcada por diversas polémicas.

Após alguns alertas e discussões com os colegas, Hélder Teixeira acabou mesmo por ser expulso do programa, devido a um gesto inapropriado, que o ex-concorrente disse não ter feito por mal.

Mais de três anos após a sua participação, quisemos saber o que é feito de Hélder Teixeira e descobrimos, através do seu Instagram Oficial, que se mantém ligado à área do fitness, com uma excelente forma física.

