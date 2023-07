Helena Isabel mostra-se com o novo namorado em público! Veja as fotos

Há 22 min

Helena Isabel levou consigo à Festa de Verão da TVI o seu novo namorado e desfilou na passadeira vermelha ao lado deste. A comentadora já tinha partilhado na sua página de Instagram uma foto onde o casal aparecia junto, no entanto, esta foi a primeira vez que se mostrou num evento da estação televisiva junto do namorado.

Nessa mesma noite, em declarações exclusivas à SELFIE, a comentadora revelou: «Ele é uma pessoa discreta e tem a sua vida. É um homem muito discreto... A conhecida sou eu e ele não quer fazer parte disto. Respeita o meu trabalho e está tudo bem», acabando por justificar o facto de aparecer poucas vezes em público com o companheiro. A comentadora acaba por definir o namorado como «muito discreto, muito discreto, muito discreto» e, por isso, afirma preservar a privacidade deste que prefere manter-se longe dos holofotes mediáticos.

Veja, agora, na galeria em cima, as fotos do look usado por Helena Isabel na Festa de Verão TVI, bem como as fotografias da comentadora com o namorado!