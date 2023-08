Helena Isabel viaja sozinha para o continente americano! Veja as primeiras fotos das férias de sonho

Há 32 min

Helena Isabel está de férias e fez questão de partilhar os primeiros registos no continente americano. A comentadora viajou até ao continente americano e escolheu o México para passar as suas férias. «’Postales’ do primeiro dia no México», escreveu na legenda da publicação que fez na da página de Instagram, onde mostra o look escolhido para o primeiro dia de férias. De vestido rendando de cor dourada, a comentadora fez sucesso, recebendo vários comentários onde é altamente elogiada: «Sensual❤️», «Espetacular 😊», «Gostei de ver 😻», «Linda ❤️», são alguns dos comentários que se pode ler.

Segundo a comentadora, não é a primeira vez que esta visita as terras mexicanas: «O ano passado também cá estive. Mas este ano vim para explorar tulum e uns quantos cenotes que não consegui ver anteriormente», escreveu. Helena Isabel decidiu viajar sozinha: « Vim sozinha. Viajo quase sempre sozinha. (Quanta liberdade)», escreveu, salientando o porquê de gostar de o fazer.

Veja na galeria em cima os primeiros registos das férias da comentadora.