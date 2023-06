Hélio Catarino: Concorrente do SS3 mostra-se em tronco nu. Veja as fotos!

Há 33 min

Hélio Catarino foi concorrente da Casa dos Segredos 3, em 2013, com o segredo «Sou um fenómeno mundial na internet», devido a um vídeo que se tornou viral nas redes sociais: «Sai da frente Guedes».

Já passaram 10 anos e espreitámos o Instagram oficial de Hélio Catarino, para saber como está o concorrente, que é cozinheiro de profissão e continua nessa área. As diferenças físicas essas são algumas, sobretudo na barba e bigode que atualmente usa em permanência, ao contrário do que aconteceu quando entrou no reality show.

Ultimamente, o ex-concorrente tem feito várias partilhas onde se mostra em tronco nu. Hélio Catarino tem recebido inúmeros elogios à sua forma física quando publica fotos do género.

