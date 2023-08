Hilariante! Bruna Gomes mostra compra «peculiar» e arranca gargalhadas… Veja aqui

Há 1h e 59min

Já não é a primeira vez que Bruna Gomes partilha algumas das compras peculiares que faz online. Desta vez, mesmo estando de férias, a influenciadora digital não quis deixar de partilhar com os seguidores mais uma das suas aquisição…

«Esse mês só compro o que for necessário…», escreveu Bruna Gomes.

«Utilidades na empresa não úteis ilimitada. Nunca se sabe o que nós estamos pedindo online 😂🙊», brincou ainda.

Bruna Gomes partilhou ainda um vídeo em que Bernardo surge a entrar numa divisão do barco e encontra Bruna Gomes com uma touca peculiar na cabeça! Na caixa de comentários as gargalhadas multiplicaram-se.

