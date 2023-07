Hilariante: Cristiana Jesus alerta «os homens da casa» sobre regras básicas: «Tiro ao alvo, acerta aqui!»

Há 1h e 39min

Cristiana Jesus, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», tem partilhado vários registos do seu dia-a-dia com os seus seguidores e desta vez, brincou com uma situação hilariante.

A mãe do pequeno Guilherme e mulher de Cláudio Alegre, recorreu às redes sociais onde publicou uma fotografia icónica, mais direcionada para os homens, de uma retrete com um cartão lá dentro e um buraco no meio, tendo escrito: «Vamos subir de nível, tiro ao alvo, acerta aqui, expert mode!».

Na caixa dos comentários os seguidores riram-se e identificaram-se com a fotografia: «Aqui em casa são 4 jogadores.... e ainda não estão aptos a subir de nível»; «Muito bom!!»; «Top!», entre muitos outros.