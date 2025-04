Humberto achava que o divórcio era o fim… até encontrar a ex-sogra em sua casa!

Há 2h e 19min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Jogos de família». Ao fim de 5 anos de casamento, Humberto tomou a decisão e separou-se de Valentina. Foi ele que ficou com o carro, a conta do banco e a casa. Porém, apesar de tudo estar aparentemente resolvido, Humberto não se mostra satisfeito uma vez que a mãe da ex-mulher resolveu mudar-se para o apartamento onde o casal vivia. Por mais que tente, Humberto não consegue tirar a ex-sogra de casa. Apesar de alguns conflitos no casamento, o divórcio correu bem e tudo partilhado. Contudo, quando regressou à casa que ficou para si, Humberto foi surpreendido com a presença da sogra, que se mudou a 100%. A mãe de Valentina estava na casa porque essa foi uma condição imposta para a doação que fez à filha, na compra da casa. Humberto tentou devolver os 100 mil euros à ex-sogra, mas esta recusa. Agora, em tribunal, pede a anulação do acordo feito entre o casal e a mãe de Valentina.