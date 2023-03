Há 45 min

Cristina Ferreira surpreendeu todos com mais um look para apresentar a gala d'O Triângulo, desta vez com muito brilho e num tom que faz lembrar o mar e as sereias.

O vestido pertence à nova coleção primavera-verão da marca portuguesa Caio, e é o modelo Mary, que alia a elegância das lantejoulas à irreverência da flor, ao pescoço.

O preço é de 198 euros e está disponível na loja online da Caio, em vários tamanhos, do XS ao XL. Percorra a nossa galeria e recorde o look da nossa apresentadora.